Eine Bewährungsprobe für die neue Ampel-Koalition

Es spricht Bände, dass Joe Biden schon vor dem Videogipfel mit Wladimir Putin das Wesentliche gesagt hat. Er werde keine Roten Linien aus Moskau akzeptieren. Die Botschaft angesichts der Drohkulisse Russlands in der Ostukraine ist klar: Von einem Staat, der seine Nachbarn überfällt und anscheinend eine Art neue Aufteilung Europas nach eigenen Wünschen betreiben möchte, kann sich die westliche Welt keine Regeln diktieren lassen. Sie kann Putin nicht die gewünschten Sicherheitsgarantien geben. Diese rhetorische Unmissverständlichkeit Bidens hat nicht nur innenpolitische Gründe – der Wahlkampf rückt näher –, sondern auch außenpolitische. Wenn Biden sich in der Ukraine-Frage zu konziliant zeigt, wird das Folgen haben: China wird ihn etwa in der Taiwan-Frage nicht ernst nehmen und als zahnlosen Tiger abstempeln.

