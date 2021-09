Eine Frage der Ehre

In Seedorf würdigt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Fallschirmjägerregiment 31 der Bundeswehr für den Einsatz beim Ausfliegen Schutzbedürftiger aus der afghanischen Hauptstadt Kabul.

Für die in Afghanistan eingesetzten Soldaten ist es ein völlig ungewohntes Bild: ­Zunächst das Bundesverdienstkreuz vom Bundespräsidenten für den Chef der deutschen Evakuierungsmission, am Mittwoch ein Appell für die Soldaten mit der Kanzlerin und der Verteidigungs­ministerin – und dann folgt im Oktober noch der Große Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude. Den insgesamt mehr als 150 000 Soldaten, die 20 Jahre lang am Hindukusch Leib und Leben riskierten, wird endlich die Ehre zuteil, die sie auch verdienen.