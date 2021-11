Covid-19 auf Rekordjagd – und die Politik? 

Die vierte Corona-Welle in Deutschland hat bisher nicht gekannte Höhen erreicht: Gesundheitsminister ringen um mehr Corona-Schutz. Wo ist der Plan für die Organisation der Auffrischungsimpfung? Ein Kommentar.

Die Mitarbeiterin eines mobilen Impfteams zieht in einem Alten- und Pflegeheim einen Impfstoff in eine Spritze auf. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Covid-19 geht auf neue Rekordjagd – und das Corona-Krisenmanagement in Bund und Ländern ergeht sich wieder in vielstimmiger Kakophonie. Wo ist der Plan für die Organisation der Auffrischungsimpfung? Wo bleibt die abgestimmte strategische Kommunikation dazu? Seit Monaten ist die notwendige Schutzwirkung des „Boosterns“ bekannt – trotzdem schließt man Impfzen­tren, die man jetzt gern wieder geöffnet und in Betrieb sähe. Das ist Politik der Marke Bananenrepublik. Eine Unverschämtheit gegenüber den Bürgern, die dieses Versagen mit Angst um ihre Gesundheit bezahlen müssen.

Pflegekräfte sind bereits jetzt wieder am Anschlag (sie müssen sich in der überwältigenden Mehrzahl der Patienten um ungeimpfte kümmern!), die Belegung der Intensivbetten steigt – und Deutschland stolpert geradezu in die vierte Welle, weil Ministerien wieder der Entwicklung hinterherlaufen, als hätten sie aus der Ver­gangenheit nichts, aber auch gar nichts gelernt.

Die massive Einschränkung von Freiheitsrechten haben die Bürger in Lockdown-Zeiten weitgehend klaglos hingenommen; auch deshalb verdienen sie ein vorausschauendes Krisenmanagement mit Sinn und Verstand.