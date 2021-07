Erfurter CDU lässt sich von der AfD vorführen

Die Thüringer AfD-Fraktion ist erwartungsgemäß mit einem Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gescheitert. Ihr Vorsitzender Björn Höcke erhielt bei der Abstimmung am Freitag im Landtag in Erfurt nur die Stimmen seiner AfD. Wie angekündigt, nahmen die 21 CDU-Abgeordneten an der Abstimmung nicht teil und blieben auf ihren Plätzen sitzen. Sie hätten mit „Nein!“ stimmen sollen, meint unser Kommentator Martin Ellerich.

Von Martin Ellerich