Erhöhung der Pendlerpauschale ist ein probates Mittel

Nicht erst der Ukraine-Konflikt bringt viele Verbraucher in Deutschland in Not. Strom, Benzin und Gas sind vor allem für Menschen mit kleinen und mitt­leren Einkommen unbezahlbar ge­worden. Damit ist es die sozial­politische Pflicht der Ampel-Koalition, schnell Abhilfe zu schaffen. Der kommt die Regierung nun nach. Doch sind ihre Mittel geeignet, um den Preisdruck zu mildern? Sicher ist: Die vorzeitige Abschaffung der EEG-Umlage reicht bei Weitem nicht aus.

Jetzt Klimageld auszahlen

Zum Ausgleich der hohen Kraftstoffkosten ist die beschlossene Erhöhung der Pendlerpauschale ein probates Mittel. Der Vorteil ist, dass sich die Entlastung so an gefahrenen Kilometern und damit in der Regel an tatsäch­lichen Kosten orientiert. Ein großer Nachteil dieses Instruments bleibt jedoch, dass es erst mit der Steuererklärung 2023 im Portemonnaie der Bürger spürbar wird.