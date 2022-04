Erzbistum Köln kommt nicht zur Ruhe: Brüchiger Burgfrieden

Nur kurz hat der Frieden im Kölner Erzbistum gehalten. Nun brechen die Animositäten ausgerechnet zu Beginn der Karwoche, in der es doch um innere Einkehr im Blick auf Ostern, das höchste Fest der Christenheit, geht, wieder auf.

Im Mittelpunkt der Proteste steht seit Jahr und Tag Kardinal Rainer Maria Woelki, der nach seiner mehrmonatigen Auszeit am Aschermittwoch wieder seine Amtsgeschäfte übernommen und zugleich um Nachsicht und Vergebung bei seinen Diözesanen gebeten hatte. Der Kardinal ist aber offenbar nicht in der Lage, seine Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Das Misstrauen am Rhein sitzt tief. Überall tun sich Gräben auf.

Am Palmsonntag protestierte ein Vokalensemble am Kölner Dom demonstrativ in Rumpf-Besetzung – als Reaktion auf ein unbeantwortetes Protestschreiben gegen das „System der Angst“ im Erzbistum. Schwerer wiegen Vorwürfe, dass sich das Erzbistum eine Art theologische Privatuniversität leiste und gezielt Gremien umgehe. Die Stadtdechanten aus Köln und Bonn erheben warnend die Stimme gegen Woelki. Der Vatikan setzte bislang auf Versöhnungs- und Verzögerungstaktik. Doch auf diesem Wege wird in Köln wohl kein Friede einkehren.