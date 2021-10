Es geht wieder los

Draußen lässt die Oktobersonne das Herbstlaub leuchten, und die Menschen genießen die zunehmende Freiheit. Corona? Verbreitet ist das Gefühl, dass davon nicht viel mehr geblieben ist als Maskenpflicht im Supermarkt und gelegentliches Impf-App-Vorzeigen am Eingang.

Das Gefühl wird auch genährt von lauter Lockerungen, die die Politiker nach und nach gewähren. All jene also, die seit anderthalb Jahren notgedrungen den Buhmann spielen und Schutzmaßnahmen verordnen, gestatten plötzlich volle Stadien, maskenlosen Unterricht und verabschieden sich von der gesetzlichen Sonderlage wegen der Corona-Pandemie.

Das befreite Gefühl der Menschen und die Lockerungen aber passen so gar nicht zu den Nachrichten dieser Tage. Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstag 28.037 Neuinfektionen – das ist nah an den höchsten jemals ermittelten Zahlen seit Beginn der Pandemie. Der Inzidenzwert stieg auf 130,2 – da wären noch vor gar nicht allzu langer Zeit die Schulen geschlossen worden. Und die Krankenhäuser warnen vor Überfüllung. Also machen wir uns nichts vor: Es geht schon wieder los. Auf den schönen Herbst folgt wohl ein harter Winter.