Fremdwort Frieden

Polizisten sind in an einer Absperrung im Einsatz während in der Stadt Sirenenalarm zu hören ist. Im überwiegend serbisch bevölkerten Norden des Kosovos haben militante Serben am Sonntag Barrikaden errichtet. Unbekannte hätten außerdem Schüsse in Richtung kosovarischer Polizisten abgegeben, verletzt worden sei dabei niemand, teilte die Polizei in Pristina am späten Sonntagabend mit.

Foto: picture alliance/dpa/TV7News | Festim Beqiri