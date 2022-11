Kreuz für G7-Treffen aus Friedenssaal entfernt: Fehlende Souveränität

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), sitzt neben Yoshimasa Hayashi, Außenminister von Japan. Vor Beginn des Treffens der Außenministerinnen und Außenminister der G7-Länder am Nachmittag sprachen die Minister Deutschlands und Japans in einer gesonderten Runde in einem Hotel miteinander. Während Baerbock und Hayashi in Münster anwesend waren, ließen sich Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und ihr Kollege aus Tokio, Yasukazu Hamada, per Video zuschalten.

Foto: Rolf Vennenbernd