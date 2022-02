Xi und Putin: Gefährliche Freunde

<b>Was zeigen ARD und ZDF? </b><br>Am Freitag um 12.10 Uhr beginnt das ZDF mit der Eröffnungsfeier aus Peking, am Samstag startet die ARD mit den ersten Sportübertragungen. Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender wechseln sich während der zwei Wochen ab und zeigen jeweils rund 120 Stunden im Fernsehen. Beginn ist meistens zwischen zwei und drei Uhr, gesendet wird in der Regel bis 17.00 Uhr. Zusammenfassungen gibt es am Abend nicht in eigenen Sendungen, sondern in den Nachrichtenformaten.

Foto: David J. Phillip/AP/dpa