Großzügig entlasten

In der Politik wird heftig gestritten. Es geht um mögliche Entlastungen der Bürger von den hohen Energiekosten. Der Riss geht in dieser Frage auch quer durch die Ampel-Koalition.

In der Corona-Krise hat sich etwas bewährt, was grundsätzlich in einer Marktwirtschaft, selbst in einer sozialen, nichts verloren hat: der massive Eingriff des Staates in Märkte. In der Pandemie mussten Zwangsschließungen von Läden, Restaurants und kulturellen Einrichtungen aufgefangen werden, jetzt brauchen wegen der explodierenden Energiepreise vor allem private Haushalte, aber auch wieder manche Betriebe Unterstützung der öffentlichen Hand.