Impfen für Jobs

Das Potenzial ist groß, die Auftragsbücher der meisten deutschen Industriebetriebe sind prall gefüllt. Doch Lieferprobleme als Folge vergangener Pandemie-Wellen, aber auch aktueller Lockdowns in Fernost bremsen das Wirtschaftswachstum hierzulande weiterhin stark.

Nur intensive Impfanstrengungen in Deutschland wie auch in allen anderen Teilen der Welt können den Aufschwung richtig in Gang setzen. Auch die Unternehmen sollten deshalb den Impfverweigerern in den Belegschaften klarmachen, dass diese nicht nur ihre eigenen Jobs, sondern auch die Arbeitsplätze vieler Kollegen gefährden, wenn die Pandemie-Folgen durch ihr Zutun noch lange anhalten.

Erst wenn Corona durch höhere Impfquoten endgültig seinen Schrecken verloren hat, ist eine dauerhaft stabile Konjunkturerholung zu erwarten.