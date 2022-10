In der Welt der Diplomatie verstecken sich auch in Gratulationen Botschaften. So verwies Angela Merkel 2016 ausführlich auf die „gemeinsamen Werte“, die Deutschland und die USA verbänden, als sie dem gerade gewählten US-Präsidenten Donald Trump „eine enge Zusammenarbeit“ anbot – „auf Basis dieser Werte“, wie sie ausdrücklich erklärte. Trumps spätere Politik gibt wenig Anlass zur Vermutung, dass ihn dieser diplomatische Wink mit dem Zaunpfahl beeindruckt hätte. In diesen Tagen ist es Giorgia Meloni, bei der sich die Glückwünsche stapeln, in denen westliche Partner Italiens ihre Hoffnung auf gute weitere Zusammenarbeit in EU und Nato äußern. Besonders deutlich wurde EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola: „Wir helfen unseren Bürgern und unterstützen die Ukraine, indem wir vereint und entschlossen bleiben.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet