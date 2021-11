Jetzt oder nie

In den vergangenen Monaten haben sich die Länder im Kampf gegen Corona nicht mit Ruhm bekleckert. Jetzt liegt wieder ein Maßnahmenpaket auf dem Tisch. Ob es diesmal konsequent umgesetzt wird? Ein Kommentar.

Es ist Herbst, und wieder explodieren die Corona-Zahlen – diesmal aber könnten die Gesundheits­minister auf den letzten Metern noch die Kurve kriegen. Endlich die überfällige Ankündigung flächendeckender Maßnahmen: Booster-Impfungen für alle, Testpflicht in Heimen, 2G in Hochrisiko-Regionen – verbunden mit der Einsicht, dass An­ordnungen nichts taugen, wenn sie nicht kontrolliert werden.

Was bleibt? In erster Linie begründete Zweifel. Wie war das noch gleich nach den letzten Gesundheitsminister- und Bund-Länder-Runden vor ähnlich dramatischer Kulisse? Zuerst verkündeten die Ressort- und Regierungschefs einmütig eindrucksvolle Anti-Corona-Maßnahmen, die sie danach auf Länderebene genüsslich zerpflückten und zerfaserten. Die Folge: Lockdowns und eine zusehends entnervte Kanzlerin, die den Länderchefs am Ende das Heft des Handelns aus der Hand nahm.

Erfahrung macht klug, sagt der Volksmund. Bleibt zu hoffen, dass es die Politiker im zweiten Corona-Herbst besser im Sinne von effektiver und vor allem konsequenter machen. Wenn nicht, werden die Folgen wieder einmal dramatisch sein: menschlich, sozial, ökonomisch.