Jetzt umdenken!

Beim Kauf von Weihnachtsgeschenken müssen dei Kunden in diesem Jahr flexibel sein.

In diesem Jahr wird für fast jeden Bundesbürger spürbar, dass ein Umdenken einsetzen muss. Aktuell ist die Corona-Pandemie die Ursache für das Dilemma. Aber die Abhängigkeit von Produkten und Bauteilen aus Fernost ist wohl auch künftig so groß, dass viele Konsumenten wegen Lieferproblemen Verzicht üben müssen. Was ist zum Beispiel, wenn China aus politischen Erwägungen wichtige Rohstoffe und Vorprodukte zurückhält?

Bei landwirtschaftlichen Produkten war es schon ­immer üblich, die Versorgungssicherheit im Blick zu ­haben. Nun muss diese Weitsicht ebenso in anderen Wirtschaftszweigen gelten. Eine Neuorientierung wäre zwar nicht folgenlos, weil sie bedeutet, dass in manchen Fällen nicht mehr die preiswertesten Produkte eingekauft werden. Doch zuverlässige Lieferungen sollten den Verbrauchern einen Preisaufschlag wert sein.