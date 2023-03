Kalter Wind aus Rom

Das große Wehklagen kommt noch. Wenn die Kirchen zur Jahresmitte ihre aktuellen Austrittszahlen auf den Tisch legen, werden erneut die üblichen Floskeln bischöflichen Bedauerns ertönen. Längst ist der Ex­odus vieler Getaufter kein soziologisches Phänomen mehr, das sich allein mit Säkularisierung erklären ließe. Zunehmend wenden sich in der von Skandalen erschütterten katholischen Kirche auch jene ab, die sich in dem Bemühen, das spirituelle und kirchliche Leben zu erneuern, wundgerieben haben.

Der Deutschen Bischofskonferenz, deutlich um Krisenbewältigung bemüht, blies auf ihrer Frühjahrstagung winterlicher Wind aus Rom entgegen. Im Hinblick auf den Syn­odalen Weg scheren Oberhirten aus Köln, Augsburg, Eichstätt, Passau und Regensburg weiterhin aus. Dabei sind selbst in ihrer Grundtendenz eher konservative und besonnene Bischöfe wie Franz-Josef Overbeck aus Essen oder Felix Genn aus Münster längst davon überzeugt, dass die Kirche ohne syn­odale Strukturen der Mitverantwortung und Mitsprache auf tönernen Füßen steht.

Tragweite der Vertrauenskrise

Man stelle sich das vor: Fünf Diözesanbischöfe, von denen man annehmen sollte, dass sie über ein gerütteltes Maß an kirchenfürstlichem Selbstbewusstsein verfügen, fragten in Rom an, ob sie an einem syn­odalen Ausschuss mitwirken müssten. So als sei eine solche Mitwirkung nicht als Chance oder Recht zu werten, sondern als Zwang. Rom reagierte, wie zu erwarten, alarmiert, schlug sich auf die Seite der Briefschreiber und malte prompt das Szenario einer drohenden Kirchenspaltung an die Wand. Welch ein Kleinmut!

Die am synodalen Prozess beteiligten Frauen und Männer werden wohl wissen, was zurzeit kirchenrechtlich möglich ist. Man darf sowohl der Bischofskonferenz wie auch dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken vertrauen, dass niemand zu Alleingängen in Richtung Kirchenspaltung aufbricht. Dass die Katholische Kirche nach Jahrzehnten systemischen Machtmissbrauchs und sexueller Gewalt neue Formen gemeinsam getragener Verantwortung braucht, scheint unstrittig. Rom scheint sich der Tragweite der Vertrauenskrise immer noch nicht bewusst zu sein.

Es bleibt der Kreativität der Synodalen überlassen, den Reformweg zu verstetigen. Kirchenrechtlich sind dabei fraglos dicke Bretter zu bohren. Auch scheint mit Blick auf Weiheämter für Frauen die Frustration programmiert zu sein. Aber eine offene und geistvolle Debatte in Zweifelsfragen hat in der Kirche noch nie geschadet.