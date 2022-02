Karneval in kriegerischen Zeiten? Mit zwiespältigen Gefühlen

Während sich viele Menschen angesichts des nun offen ausgebrochenen Kriegs in der Ukraine wie in einem Schockzustand fühlen, gehen Karnevalisten in den Hochburgen der Narretei singend, schunkelnd und scherzend auf die Straße. Was ihnen nach zwei Jahren Corona-Pandemie und Feier-Verbot vermutlich niemand verübeln wird.

Es bleibt ein Zwiespalt. Wie kann man Karneval und Fasching feiern, wenn blutige Kämpfe toben? Diese Frage steht aber eigentlich nicht erst mit dem Ukraine-Krieg im Raum. Sie stellte sich 1991 beim Golfkrieg, sie stellte sich auch später bei den vielen kriegerischen und humanitären Kata­strophen, gerade mit dem Blick auf den Nahen Osten und auf Afrika, von wo aus die Flüchtlinge seit Jahren nach Europa strömen.

Der organisierte Frohsinn ist für viele durchaus ein psychisches Ventil, mit dem Unfassbaren umzugehen. Gemeinschaft­liches Feiern kann helfen, trübe Tage zu überstehen. Viele werden sich jetzt aber eher in Lichterketten, Mahnwachen und Gebetsstunden einreihen.