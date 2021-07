Kein Krieg der Sterne

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) stellt das Weltraumkommando der Bundeswehr in Uedem in Dienst und unterhält sich mit Oberst Marco Manderfeld, dem militärischen Leiter des Weltraumlagezentrums.

Die Welt ist komplexer geworden. Das gilt aber auch für die Gefahren, die im All lauern. Nach Angaben der Nato entwickeln Russland und China Systeme, die Satelliten stören oder abschießen können. Deutschland und die Nato dürfen solche neuen Herausforderungen nicht unterschätzen und müssen entsprechend reagieren. Das im Herbst beschlossene Space-Center der Nato in Ramstein und das jetzt in Dienst gestellte Weltraumkommando der Bundeswehr in Kalkar sind zumindest die richtigen Signale.