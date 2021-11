Kein Mut, mutig zu sein

Die Corona-Zahlen schießen durch die Decke, die Intensivstationen füllen sich – und wie reagiert die Po­litik? Erneut zögerlich – und damit wieder fahrlässig. Indem die Ampel-Parteien bislang die Unentschlossenheit der abgewählten Bundesregierung fortsetzten, verloren sie nicht nur kostbare Zeit. Sie enttäuschten zudem schon vor der Regierungsübernahme die Hoffnung auf ein besseres ­Krisenmanagement.

Nun also soll es womöglich eine berufsbezogene Impfpflicht geben, Ungeimpften soll zudem das Fahren mit Bus und Bahn verwehrt werden, sofern sie keinen negativen Test vorlegen. Während am Arbeitsplatz demnächst nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete erscheinen dürfen, können die Länder selbst entscheiden, wann und wo sie 2G, 2G plus oder 3G ausrufen.

Viel soll, wenig muss: Auch wenn die Bald-Koalitionäre von einem „faktischem Lockdown“ für Impfmuffel tönen: Entschiedenheit geht anders, und wenn’s was werden soll, müssen auch Debütanten den Mut haben, mutig zu sein. Dazu gehört: Maßnahmen vorzulegen, die funktionieren. Meint: All das, was an Beschrän­kungen beschlossen wird, muss kontrollierbar sein und konsequent kontrolliert werden. Dazu hörte man bisher nicht viel. Warum wohl?