Endlich. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der rechtskräftig verurteilen Mörderin Beate Zschäpe verworfen. Konkret ging es in dem Verfahren, das die Urteile des Münchener Oberlandesgericht überprüfen sollte, um die Beteiligung der Terroristin an der NSU-Mordserie. Ausgeführt hatten die feigen, heimtückischen und brutalen Morde die beiden Terroristen Mundlos und Böhnhardt, Zschäpe konnte nie nachgewiesen werden, am Tatort gewesen zu sein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch