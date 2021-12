Keine Schonfrist

Wenn es um die Architekten des Aufschwungs der FDP geht, fiel neben Christian Lindner zuletzt immer auch der Name des bisherigen Generalsekretärs Volker Wissing. Nach dem Aus seiner auch in der Partei kritisierten Vorgängerin Linda Teuteberg war es ihm gelungen, der FDP in der Corona-Pandemie mehr Gehör zu verschaffen, was sich auch im Wahlergebnis niederschlug. Wis­sings designierter Nachfolger Bijan Djir-Sarai tritt in große Fußstapfen. Die ­Liberalen gehen zudem mit den vielen Personalrochaden ins Risiko. Schließlich gab es auch Wechsel beim Fraktionsvorsitzenden und beim Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer.

