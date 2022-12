NRW-Innenminister Reul zieht klare Grenze

Ja, wer auf den Zustand der Welt schaut, kann verzweifeln. Wenn das eintritt, was Forscher vorhersagen, dann drohen durch die Erderwärmung klimatische – und in der Folge politische – Verwerfungen, die das menschliche Leben auf diesem Planeten bedrohen. Vor dem Hintergrund ist es so verständlich wie legitim, wenn verzweifelte junge Menschen gegen die zu langsame, zu wenig konsequente Politik protestieren.

Aber: Wer, mit der Behauptung, nur auf diese Weise lasse sich die Klimakatastrophe noch abwenden, gezielt unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat, unsere Wirtschaftsordnung bekämpft, wendet sich gegen unsere Verfassung, gegen die Grundlage unseres friedlichen Zusammenlebens. Dieser Teil der Protestierer braucht die frühe, klare, eindeutige Antwort des Staates und der Justiz. Das gilt schon deshalb, um eine Unterwanderung und weitere Radikalisierung der Bewegung abzuwenden.

Noch klüger wäre es, wenn die Aktivisten sich selbst von Radikalen und deren Aktionen fernhielten. Umfragen zufolge teilt eine klare Mehrheit der Menschen hierzu­lande das Anliegen der Klima-Schützer, doch eine noch deutlichere Mehrheit lehnt Blockaden, Klebe-Aktionen und Rechtsbrüche ab. Die Radikalen schaden der Klimabewegung und deren wichtigen Anliegen.