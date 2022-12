Ein Jahr Ampel-Regierung: Viel Streit, kaum Führung

Nach einem Jahr an der Macht stellt nun die Ampelspitze der Ampel ein rundum gutes Zeugnis aus. In Berlin regiere, wenn man so wolle, eine Kriegsregierung, die den von Putin und der Vorgängerregierung angerichteten Scherbenhaufen erfolgreich zusammenkehre, ließ Kanzler Scholz ausrichten. Kann man so sehen. Muss man aber nicht.

