Politische Rosenmontagszüge: Helau gegen Putin

Schluss mit lustig: Karnevalisten können in Zeiten des Krieges auch anders. Das Entsetzen über Putin fährt in den Rosenmontagszügen mit und setzt gewünschte politische Zeichen. Köln zeigt Putin beim Bruderkuss mit dem Teufel, in Düsseldorf ­badet er im Blut. Die Mullahs im Iran verheddern sich in den Haaren protestierender Frauen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause rollen wieder Rosenmontagszüge durch Köln und Düsseldorf, Mainz und Münster, Bocholt und Warendorf. Hunderttausende feiern am Straßenrand. Humor ist, wenn man weitermacht.

Sorgenfalten unter der Kappe

Der Karneval lässt in Zeiten von Krieg und Katastrophen die Menschen durchatmen. Er kann Wunden nicht heilen, politische Missstände aber anprangern. Mit bissigen Motiven im Zug und klarer Sprache in der Bütt erfüllt der Karneval eine gesellschaftspolitische Aufgabe.

Die Kölner feiern 200 Jahre Karneval, die Düsseldorfer das Leben, die Mainzer Frieden, Freiheit, Toleranz. Trotz richtiger Akzente gibt es Sorgenfalten unter der Kappe. Preissteigerungen, Inflation und Sicherheitsauflagen lassen die Kosten explodieren. Mitglieder haben in Corona-Zeiten gekündigt, Sponsoren sich zurückgezogen. Umso wichtiger ist es, dass das Brauchtum durch stark besuchte Rosenmontagszüge wieder Fahrt aufgenommen hat.