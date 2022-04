Krise bei der Links-Partei: Zum Scheitern verurteilt

Im vergangenen Jahr traten Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow an, um neue Ziele zu setzen und irgendwie eine Art gemeinsame Linie der Flügel zu finden. Jetzt taumelt die Linkspartei. Ein Kommentar.

Die Bundesvorsitzende Janine Wissler spricht bei einer Delegiertenversammlung der Linken in Nordrhein-Westfalen.

Drei Direktmandate haben die Linke bei der Bundestagswahl 2021 vor dem Absturz in die politische Bedeutungslosigkeit bewahrt. Gregor Gysi und Gesine Lötzsch in Berlin sowie Sören Pellmann in Leipzig waren die Retter einer Partei, die sich personell zerstritten und programmatisch sehr schmal auf Wachstums- und Kapitalismuskritik konzentriert präsentierte.