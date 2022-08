Die Wahrheit über das Olympia-Attentat 1972 ist überfällig

"The games must go on". Diesen Satz sagte IOC-Praesident Avery Brundage, USA, in seiner Rede bei der Trauerfeier am 6. September 1972 für die Opfer des Terroranschlags im Münchner Olympiastadion. Rechts neben ihm sitzt der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann.

Foto: www.imago-images.de