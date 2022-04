Panzerlieferung an die Ukraine: Tausche T 72 gegen Marder

Die Bundesregierung will der Ukraine keine schweren Waffen aus Bundeswehrbeständen überlassen. Stattdessen will Lieferungen mit einem Ringtausch ermöglichen. Warum nicht gleich so? Ein Kommentar.

Endlich, möchte man sagen, beteiligt sich auch Deutschland an der dringend nötigen Aus- und Aufrüstung der ukrainischen Armee mit schweren Waffen – und wählt dabei einen Weg, der in der aktuellen Situation als erstaunlich gangbar erscheint. Nato-Partner Slowenien liefert aus eigenem Bestand „eine größere Zahl“ noch aus Sowjetzeiten stammender Kampfpanzer an die ukrainischen Verteidiger und bekommt dafür deutsche Schützenpanzer vom Typ Marder und Fuchs-Radpanzer. Warum nicht gleich so?