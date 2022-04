Ursula Heinen-Esser tritt in der „Mallorca-Affäre“ zurück: Am falschen Ort

In Erftstadt kämpfen die Menschen gegen die Folgen der verheerenden Flut und auf Mallorca feiern gleich mehrere Minister? „Pietätlos und falsch“ hat Serap Güler, die selbst Gast der Party war, das jetzt genannt. Damit hat die Ex-Staatssekretärin recht; nur kommt die Einsicht zu spät.

Und ob Umweltministerin Heinen-Esser ihren Fehler überhaupt einsieht, ist fraglich. Nicht allein die Mallorca-Reise zur Unzeit zerstört Vertrauen bei den Bürgern, sondern vor allem der falsche Umgang mit dem Fehltritt. Alle Fakten auf den Tisch – sofort, ohne Verzögerung, ohne Ausflüchte. Das hätte wieder Vertrauen schaffen können. Aber wenn Stück für Stück neue Details über die Reise, die Party und die ministeriellen Gäste bekannt werden . . .

Kritik an ihrem Krisenmanagement

Dass die SPD nun Ministerin Ina Scharrenbach ins ­Visier nimmt und kritisch fragt, was Ministerpräsident Hendrik Wüst wusste, überrascht nicht. Es ist Wahlkampf. Da nutzt SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty jede vermeintlich schwache Stelle seines Gegenkandidaten.

Der Rücktritt in Düsseldorf erhöht den Druck an ganz anderer Stelle – in Berlin: Bundesfamilienministerin ­Anne Spiegel war Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, als die Flut dort 134 Todesopfer forderte. Es gibt schärfste Kritik an ihrem Krisenmanagement und daran, wie spät die Bevölkerung vor der tödlichen Gefahr gewarnt wurde. Für die Grüne müsste es nun eng werden.