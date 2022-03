Verwirrung um künftige Corona-Regeln: Die Hotspot-Posse

Schon am Samstag endet die Übergangsfrist für die geltenden Corona-Regeln. Noch immer ist nicht klar, wo Hotspot-Regionen entstehen, in denen zum Beispiel die Maskenpflicht in Supermärkten weiter bestehen kann. Die Bundesregierung trägt dazu bei, noch mehr Verwirrung zu stiften. Ein Kommentar.

Von Stefan Biestmann