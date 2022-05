Mit der Mitnahme ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber in Richtung Sylt beweist Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht erneut fehlendes Fingerspitzengefühl in Kriegszeiten. Der Helikopter-Flug reiht sich ein in eine Serie von Pannen. Es ist an der Zeit, Konsequenzen zu ziehen.

Ein Kommentar von Stefan Biestmann