Kommunen verfehlen Energiesparziele – und sind dennoch erfolgreich

Für eine Familie ist das Herunterdrehen der Heizkörper in dem einen oder anderen Wohnraum oder eine kürzere Duschzeit recht leicht zu realisieren. Städte und Gemeinden haben es bei ihren Sparappellen an Mitarbeiter und beim Organisieren von Gas- und Stromreduzierungen erheblich schwerer. Zumal die Widerstände in der Bevölkerung in manchen Fällen groß waren – etwa bei der Senkung der Wassertemperatur in Schwimmbädern.

Deutschlands Unternehmen waren bei ihrem Bemühen, Energiekosten zu senken, ebenfalls erfolgreicher als die meisten Behörden. Doch auch hier funktioniert der Markt – wie schon bei den Privathaushalten. Die hohen Beschaffungspreise, die in diesem Winter im Energiesektor zu berappen sind, führen bei einem guten Unternehmer quasi automatisch zu einer Spar-Reaktion.