Kreativität reicht nicht

Viele Einzelhändler beklagen sich, dass die Besucherströme in den Innenstädten deutlich abgenommen haben. Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Erinnern Sie sich noch an diese Sache mit den Modellprojekten? Im letzten Frühjahr sollte es der Kompromiss sein, Innenstädte dort zu öffnen, wo es die Inzidenzen zulassen. Die Infektionszahlen schossen durch die Decke – und die ganzen Projekte waren im Nu Geschichte. Lang ist’s her.

Mittlerweile haben wir Impfstoffe, wurden Städte ­geöffnet, wurde öffentliches Leben wieder ermöglicht. ­Alles gut also? Nein, leider nicht. Denn während das Statistische Bundesamt für den Einzelhandel Rekord­umsätze meldet, schickt der Branchenverband als bittere Randnotiz hinterher, dass dennoch 16 000 Geschäften das Aus droht. Die steigenden Umsätze – generiert vor allem durch Online-Geschäfte – verschleiern, dass der Einzelhandel noch immer im Krisenmodus ist.

Prognosen sind schwierig, aber so viel ist wohl sicher: Vor allem für den stationären Einzelhandel, also jene Geschäfte aus Mörtel und Sandstein, bleibt es weiterhin hart. Viele sind im Lockdown und dem Lockdown light in existenzielle Nöte geraten. Einige sind schon verschwunden, weitere werden folgen. Daran ändern auch die Hilfen nichts. Lieferservice mit Lastenrädern und vieles mehr – die Händler haben sich einiges einfallen lassen. Kreativität allein aber wird sie nicht retten. Trotz Rekordumsatz: Es braucht mehr staatliche Hilfen.