Kriegsbilder aus Butscha zeigen Grausamkeit als Methode

Die Aussicht, dass sich mit dem russischen Rückzug aus Kiew irgendetwas verbessern dürfte, ist hoffnungslos naiv. Im Gegenteil: Die schockierenden Bilder vom Ausmaß der Brutalität und Zerstörung zeigen: In diesem Krieg geht jeder Funken Anstand, Würde und Menschlichkeit verloren. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Putin schickt weiter die Drohung an die Welt: Wir sind zu allem bereit! In Mariupol, wo Menschen seit Wochen in Kellern hausen müssen, sieht er kalt zu, wie viele jetzt kurz vor dem Verhungern stehen. Die russische Armee schert sich dort auch bislang keinen Deut um humanitäre Korridore. Ihre Strategie ist es, Zivilisten weiter als legitime Angriffsziele einzusetzen. Dass viele Babys als Frühchen in Kellern der Kliniken zur Welt kommen, steht für das Trauma einer Generation.

Bald ist 9. Mai, als „Tag des Sieges“ hoher Feiertag in Russland. Dort möchte sich Putin als Held inszenieren, „Großes“ verkünden. An Kiew beißt er sich die Zähne aus. Wohl um davon abzulenken nimmt er verstärkt den Osten und neuerdings die wichtige Hafenstadt Odessa ins Visier. Fakt ist, dass er mit perfiden Lügen einen sinnlosen Krieg rechtfertigen will – um jeden Preis.