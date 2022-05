Jetzt hat der Wähler das Wort: Am Sonntag wird in NRW gewählt. Die CDU liegt letzten Umfragen zufolge knapp vor der SPD. Auch wenn der Ausgang offen ist: Ein Gewinner steht schon fest. Ein Kommentar

In einem Wahllokal wird ein Stimmzettel in eine Wahlurne geworfen.

Am Sonntag wird in NRW ein neuer Landtag gewählt. Und anders als zuvor bei den Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein gliche es einem Wunder, wenn wir am Tag danach schon wüssten, wer künftig die Regierungsgeschäfte im größten Bundesland führt.