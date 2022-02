Law-and-Order-Kurs zeigt Wirkung: Den Druck erhöht

Die Tiefstände in der Kriminalitätsstatistik zeigen: Der Law-and-Order-Kurs des NRW-Innenministers Herbert Reul zahlt sich aus. Aber alarmierend ist der rapide Anstieg im Bereich Kinderpornografie. Ein Kommentar.

Erfreuliche Entwicklung: Die Kriminalität in NRW ist auf einen Tiefststand gesunken. Das berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in Düsseldorf.

Der Law-and-Order-Kurs des NRW-Innenministers Herbert Reul zahlt sich aus. Das spiegelt sich auch in der Kriminalitäts­statistik mit Tiefständen in einigen Bereichen wider. Das Ministerium hat nicht nur mit aufsehenerregenden Razzien gegen Clans den Druck auf Kriminelle endlich weiter erhöht. Wichtig war auch, dass personell nachgebessert wurde. So stieg die Zahl der jährlich eingestellten Kommissaranwärter zwischen 2017 und 2021 von 2000 auf 2660.

Einige Tiefstände wie bei den Wohnungseinbrüchen werden sicherlich relativiert durch die Corona-Pan­demie. Alarmierend ist, dass immer mehr Kriminelle ihre Taten ins Internet verlagern. Gerade der ra­pide Anstieg im Bereich Kinder­pornografie ist erschreckend. Der Höchststand liegt auch daran, dass in diesem Feld mit aller Macht gesucht wird – und zu Recht jeder Stein umgedreht wird. Das Ministerium hat die Zahl der Ermittler immerhin vervierfacht und 30 Millionen Euro in technische Ausrüstung investiert. Doch das reicht alles noch nicht.

So könnte der vermehrte Einsatz künstlicher Intelligenz die Ermittler entlasten, die immer wieder an ihre Grenzen kommen. Zu oft scheitern die Ermittler leider an Datenschutzbedenken. Der Schutz der Kinder muss höher bewertet werden. Deswegen sollte auch bei Kinderpornografie eine Vorratsdatenspeicherung möglich sein. Dann wäre es möglich, noch mehr Taten aufzuklären.