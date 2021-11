Leid im Lockdown

Ein junges Mädchen sitzt an einem Laptop: Manches ist im Internet ganz anders als es scheint – das müssen Kinder wissen.

Daheim zwischen Kuscheltieren sind die Kinder sicher? Mitnichten! Sobald sie zu Smartphone oder Laptop greifen, öffnen sie aus dem Kinderzimmer die Tür zur Welt. Durch diese kommen jede Menge Amüsantes, Unterhaltsames und Lehrreiches, aber eben auch Gefahren, von denen zu viele Eltern viel zu wenig wissen.

Pädokriminelle nutzen die Chatfunktionen selbst harmloser Computerspiele, um Kontakte zu Opfern zu knüpfen, sie zu umgarnen und zu erpressen. Die Kinder, gefangen in Scham, finden keinen Ausweg, sie leiden stumm. Furchtbares spielt sich dort ab, wo Eltern ihre Kinder geborgen wähnen. Dagegen hilft zweierlei: Vertrauen und Misstrauen. Vertrauen zwischen Eltern und Kindern – gesundes Misstrauen gegenüber dem Internet.

Es wirft ein Schlaglicht auf das Ausmaß des stillen ­Leides durch den Missbrauch – virtuell und in der realen Welt –, wenn Hilfe-Telefone während des Lockdowns die Zahl der Anrufe kaum mehr bewältigen können. In der Pandemie verursacht nicht nur die Krankheit selbst Leid, sondern auch manche Abwehrmaßnahme – etwa ein Lockdown, in dem Kontrollstrukturen wie Schule, Kinderarztpraxis oder Verein wegfallen. Das gilt es zu bedenken, wenn erneut ein Shutdown nötig wird.