Mehr als Personalfragen

Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl bleibt der CDU kaum etwas anderes übrig, als ihre Mitglieder in die Wahl eines neuen Vorsitzenden – eine Frau ist aktuell nicht in Sicht – einzubeziehen. Mit einem neuen Kopf an der Spitze sind jedoch längst nicht alle Probleme der Partei gelöst. Ein Kommentar.

Von Anne Eckrodt