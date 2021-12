Mehr Entschlossenheit

Wohin soll das führen? Erst ein Fackelaufmarsch vor dem Haus einer Ministerin – nun will ein harter Kern von Impfgegnern martialische Drohungen in die Tat umsetzen: Er schmiedete offenbar Mordpläne für Ministerpräsident Kretschmer, aufgepeitscht von Verschwörungstheorien und Hetzkampagnen in Echokammern, die sich bei „Telegram“ & Co längst verselbstständigt haben. Widerstand mit allen Mitteln – die Radikalisierung läuft in Sachsen aus dem Ruder. Warum erst jetzt die Razzia, wo Fernseh­recherchen die Vorfälle thematisieren? Offenbar schaute man dem Treiben lange einfach zu. Gefordert ist, mit der ganzen Härte des Rechtsstaats vorzugehen. Sonst bleibt die „wehrhafte Demokratie“ auf der Strecke.

Denn die Eskalation geht weiter. Ist es ein Zufall, dass zeitgleich in Berlin abscheuliche Drohbriefe mit rohem Fleisch auftauchen? Werden uns aus der deutschen Hauptstadt bald Bilder wie vom Sturm auf das US-Kapitol beschert? Gezielte Einschüchterungen sollen die Demokratie delegitimieren. Angst ist der falsche Ratgeber. Gefragt ist Entschlossenheit.