Ein Held der Freiheit: Zum Tod von Michail Gorbatschow

Bei westlichen Partnern wird Michail Gorbatschow zu Recht als Lichtgestalt der demokratischen Öffnung verehrt. Im Kreml dagegen ist er verhasst als derjenige, der der Sowjetunion scheinbar den alten imperialen Glanz geraubt hat: Geschichtliche Größe und das Verhängnis, am Ende mit seinen Plänen daheim als historischer Verlierer wahrgenommen zu werden, kommen in kaum einer Biografie so eng zusammen wie in der von Gorbatschow. Er hat es hingenommen und dazu gesagt: „Es gibt keine glücklichen Reformer.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch