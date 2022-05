Nahverkehr im Fokus: 9-Euro-Ticket kurz vor der Entscheidung

Auf deutschen Straßen muss sich dringend etwas ­ändern: zu viele Auto, zu viele Staus, zu viel Lärm, zu viele Emissionen. Und auch auf der Schiene ist nicht ­alles ideal, die Züge sind oft zu voll und – schlimmer noch – in vielen Fällen unzuverlässig. Diese Probleme kann das 9-Euro-Ticket nicht lösen. Doch es bringt ­hoffentlich durch seinen unschlagbar günstigen Preis Menschen aus ihren Autos in Busse und Bahnen, die diese bisher konsequent gemieden haben. Der hohe Spritpreis dürfte diese Bewegung unterstützen.

Und wer nicht täglich zur Arbeit pendelt? Der kann das Angebot in seiner Freizeit nutzen. Es muss ja nicht gerade die Urlaubsfahrt an einem Wochenende an die Nordsee sein – dann ist der Ärger in vollen Zügen programmiert. Aber an einem freien Tag mit der Bahn zur Verwandtschaft nach Haltern oder ins Museum nach Rheine zu fahren, sollte auch eingeschworenen Auto­fahrern zeigen, wie bequem der Nahverkehr sein.