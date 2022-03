Nicht mehr als Schmerzlinderung

Versorger, die ihren Kunden die Belieferung mit Gas kündigten. Preissprünge auch beim Strom und an den Tankstellen – die Energiekosten haben die Verbraucherinnen und Verbraucher schon vor dem 24. Februar geschmerzt. Doch seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich das Problem noch dramatisch verschärft.

Milliarden steckt der Bund nun in die Entlastung – meist in Form von Einmalzahlungen oder auf drei Monate befristete Erleichterungen bei Spritsteuern und ÖPNV-Tickets. Wichtige Landtagswahlen stehen bevor. Das laute Murren an den Zapfsäulen soll nicht die Wahlurnen erreichen – auch dieser Gedanke dürfte Ohren und Steuersäckel geöffnet haben. Aber: Dass die Energiepreise schnell wieder sinken, ist nicht zu erwarten, ein baldiger Frieden in der Ukraine ebenso wenig. Zudem dürfte bei vielen Arbeitnehmern von der 300-Euro-Pauschale nach Steuern wenig übrig bleiben, während die Bürokratie den Arbeitgebern viel Aufwand beschert.

Nein, der große Wurf ist dieses Paket nicht. Die Milliarden lösen nicht das Problem, sie lindern vorüber­gehend die schlimmsten Symptome. Im besten Fall macht das Paket die aus politischen, ökonomischen und ökologischen Gründen unvermeidliche Energiewende etwas weniger schmerzhaft. Wenn es dann noch hilft, die Sanktionspolitik gegen Moskau durchzuhalten . . .