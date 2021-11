Zwei Tage vor der nächsten Bund-Länder-Runde verschärft NRW die Corona-Maßnahmen - und gibt damit für die anstehende Konferenz den Takt vor. Besonders für Ungeimpfte wird es in NRW nun ungemütlich. Ein Kommentar.

Für die Gastronomie in NRW soll künftig die 2G-Regel gelten.

Endlich! NRW zieht die Reißleine. Die Landesregierung verschärft die Corona-Maßnahmen, den unbelehrbar Ungeimpften werden Daumenschrauben angelegt.

3G im Job, 2G in der Kneipe, im Stadion, auf dem Weihnachtsmarkt und 2G plus dort, wo es besonders eng und besonders gefährlich ist: beispielsweise im Klub oder beim Karneval. Der Schritt war überfällig.

Bedrohliches Chaos

Längst sind die Inzidenzen mancherorts vierstellig, die Hospitalisierungswerte schnellen in die Höhe, die Experten warnen immer schriller. Hinzu kommt eine alte Bundesregierung, die nichts mehr anpackt und eine künftige, die noch nichts anpackt. Das ist die Kulisse, vor der auch NRW im Konzert mit den anderen Bundesländern lange Zeit appellierte und alarmierte – sich am Ende aber doch mit einer Situation arrangierte, die nun immer mehr in ein bedrohliches Chaos abrutschte.

Nun also Operation Reißleine. Für Ungeimpfte wird die eigentlich heimelige Vorweihnachtszeit nun eher einsam und sehr ungemütlich. Dass NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst das Maßnahmenpaket zwei Tage vor der Ministerpräsidentenrunde verkündet, der er turnusmäßig vorsitzt – geschenkt. Im Mai wird im größten Bundesland gewählt, der 46-Jährige ist frisch im Amt. Klar, dass er Pflöcke einschlagen, Erfolge vorweisen und – natürlich – Meriten ernten will.