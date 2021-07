Bielefeld

Für Annalena Baerbock gibt es keinen guten Ausweg aus ihrer Situation. Angesichts der geradezu massenhaften Belege dafür, dass ihr Buch zumindest in einigen Teilen aus wörtlich übernommenen Texten anderer Urheber besteht, gäbe es eigentlich nur eine Möglichkeit: Die Kanzlerkandidatin der Grünen müsste öffentlich das erklären, was jeder vermutet – dass Auftragsautoren an den bislang entdeckten Stellen stumpf kopiert oder leidlich paraphrasiert haben.

Von Andreas Schnadwinkel