Gemeinsamer Appell der Tarifpartner: Ökonomie ist nicht alles

In den Raffinerien hätten ein Gasembargo gravierende Folgen.

Der gemeinsame Appell an die Politik, auf keinen Fall die Gasimporte aus Russland zu stoppen, scheint von zwei Motiven getrieben zu sein: dem Wissen, dass ein Embargo den Krieg in der Ukraine kurzfristig nicht zu Ende bringt, und der Erkenntnis, dass ein Lieferstopp gravierende Folgen für Arbeitsplätze und Erträge in den deutschen Unternehmen hätte.