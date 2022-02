Wenn Chinas Staatspräsident Xi Jinping an diesem Freitag die olympischen Winterspiele 2022 eröffnet, gibt es noch keine großen Sieger – aber sehr wohl schon Verlierer. Ein Kommentar.

Dass Olympia in einer Region stattfindet, in der Schnee nicht vom Himmel fällt, sondern künstlich erzeugt werden muss, ist nicht neu. Schon 2018, als Pyeongchang Gastgeber war, arbeiteten die Propeller von vielen Hundert Kanonen nahezu rund um die Uhr. Südkorea war weit entfernt von einem Winter-Idyll – aber irgendwie fast noch ein Segen für das IOC in der Klammer zwischen Sotschi 2014 und Peking.