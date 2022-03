Ungarn vor den Wahlen: Osten oder Europa?

Bei der Parlamentswahl in Ungarn bekommt es der Dauerpremier Viktor Orban am 3. April erstmals mit einer geeinten Opposition zu tun. Doch die dramatische Weltlage stärkt den rechtskonservativen Amtsinhaber. In Umfragen führt seine Partei Fidesz mit 50 zu 43 Prozent.

Von Martin Ellerich