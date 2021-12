Persönliche Entscheidung: Baerbock reist nicht zu Olympia

Außenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser werden im Februar nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Peking reisen. Beide machten am Mittwoch deutlich, dass es sich dabei um persönlichen Entscheidungen handelt, die nichts mit der politischen Grundsatzentscheidung über einen diplomatischen Boykott zu tun haben.

Die Olympischen Spiele sind ein Treffen der mehr oder weniger jungen Athletinnen und Athleten dieser Welt – und für die ausrichtende Nation immer eine besondere Gelegenheit, sich der weltweiten Öffentlichkeit in einem positiven Licht zu präsentieren. Deshalb sind ja vor allem auch Autokraten und Diktatoren so interessiert daran, die Spiele in ihr Land zu bekommen.