Pleiten, Pech, Pannen 

Kommentar zum neuen Testverfahren an NRW-Schulen

Für NRW-Schulminister Yvonne Gebauer läuft es nicht gut. Ihr Ministerium hat in den vergangenen zwei Jahren zu selten wirklich gut auf die Herausforderungen der Corona-Krise reagiert. Drei Monate vor der Landtagswahl ist ein Großteil der Bürger in NRW mit der Corona-Politik in Schulen unzufrieden. Das sollte nicht nur der FDP-Politikerin zu denken geben. Ein Kommentar

Von Elmar Ries