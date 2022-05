Politisches Klein-Klein

Der Armee fehlt es an allen Ecken und Enden an Ausrüstung.

In dieser ­Woche ist es schon ein Vierteljahr her, dass Olaf Scholz mit seiner „Zeitenwende“-Rede ein echter Coup gelang, der weltweit beachtet wurde. Doch der Regierungsdampfer und gerade Teile der SPD-Besatzung haben noch immer sichtlich Mühe, endlich den Wendekurs mit Tempo einzuschlagen. Das machte das wochenlange Schlingern um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine deutlich. Es mussten erst Abgeordnete der Ampel-Koalition meutern, eigenhändig in die Ukraine reisen und schonungslos das Lavieren und die Zögerlichkeit des Kanzlers offenlegen, bevor sich zumindest etwas bewegte.