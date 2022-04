Kritik an den Ostermärschen: Realitätsfern

"Nein zum Krieg" steht während der Abschlusskundgebung der Ostermärsche des «Netzwerks Friedenskooperative» in Frankfurt und Umgebung auf einer Friedenstaube. Unter dem Motto "Die Waffen nieder! Stoppt den Krieg in der Ukraine. Stoppt das 100-Milliarden-Euro-Aufrüstungsprogramm" nahmen mehrere hundert Teilnehmer an dem Ostermarsch teil.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa